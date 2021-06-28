ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Тут зажгли дом! Он, наверное, психически больной». В поджоге подозревается 45-летний сын. И о каких пришельцах шепчутся местные?

28.06.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Тут зажгли дом! Он, наверное, психически больной». В поджоге подозревается 45-летний сын. И о каких пришельцах шепчутся местные?

Шокирующая история произошла в одной из деревень Гродненского района.  Вспыхнет дом. Внутри которого спасатели найдут обгоревшее тело пожилой женщины. История не нова. Но вот новые детали как раз и станут причиной шока. В поджоге подозревается 45-летний мужчина. Какое отношение он имеет к погибшей? И о каких пришельцах шепчутся местные?

Корреспонденты «Тревожной кнопки» прольют свет на загадочную смерть:

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал и Instagram.  Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках           

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Ворота здесь закрыты на замок – зевак не пускают. Но и без этого всё отлично видно: от добротного дома остались лишь стены и часть крыши. Остальное выгорело. С чего всё началось? С ночного звонка в милицию.

Насмерть перепуганная соседка проснулась от громкого треска шифера. Почувствовала запах дыма и забила тревогу. К приезду спасателей проснулась вся деревня.  

В огне спасатели и обнаружат 73-летнюю хозяйку дома. Она как раз приехала в из города на лето. Которое стало последним для неё. Но можно ли назвать этот пожар бытовым, а гибель женщины случайной? И про кого соседка в ту ночь говорила милиционерам, указывая на психическую «нездоровость»?

С целью установления психического состояния здоровья подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.  В отношении  мужчины возбуждено уголовное дело  по части 3 статьи 304 УК РБ. Это нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Под подозрением оказался сын хозяйки. В тот злополучный вечер 45-летний мужчина приедет к матери. Сначала они выпьют вместе. А потом он обольёт оставшимся алкоголем мебель и всю одежду в доме. И чиркнет спичкой. 

Пиромана – с такой особой любовью к собственной матери – задержат. Чтобы выяснить истинную причину поступка. И провести необходимые экспертизы. И пока следователи продолжают свою работу, соседи вспоминают: это ведь уже не первая попытка поджечь дом. 

Безработный. Перебивался случайными заработками. Даже бывшая жена неожиданно признается: «пришельцы» приходили к нему не раз.

Деревня Хвойняны небольшая. Домов 40. Многим погибшая женщина приходилась родственницей. Поэтому тем более у всех не укладывается в голове: как же так с матерью мог поступить собственный сын.. 

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шокирующая история произошла в одной из деревень Гродненского района.  Вспыхнет дом. Внутри которого спасатели найдут обгоревшее тело пожилой женщины. История не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Находящийся под домашним арестом Андрей Шарендо не явился в суд — его объявили в розыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by