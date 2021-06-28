«Тут зажгли дом! Он, наверное, психически больной». В поджоге подозревается 45-летний сын. И о каких пришельцах шепчутся местные?

Источник материала: ОНТ

Шокирующая история произошла в одной из деревень Гродненского района. Вспыхнет дом. Внутри которого спасатели найдут обгоревшее тело пожилой женщины. История не нова. Но вот новые детали как раз и станут причиной шока. В поджоге подозревается 45-летний мужчина. Какое отношение он имеет к погибшей? И о каких пришельцах шепчутся местные?

Корреспонденты «Тревожной кнопки» прольют свет на загадочную смерть:



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Ворота здесь закрыты на замок – зевак не пускают. Но и без этого всё отлично видно: от добротного дома остались лишь стены и часть крыши. Остальное выгорело. С чего всё началось? С ночного звонка в милицию.

Насмерть перепуганная соседка проснулась от громкого треска шифера. Почувствовала запах дыма и забила тревогу. К приезду спасателей проснулась вся деревня.

В огне спасатели и обнаружат 73-летнюю хозяйку дома. Она как раз приехала в из города на лето. Которое стало последним для неё. Но можно ли назвать этот пожар бытовым, а гибель женщины случайной? И про кого соседка в ту ночь говорила милиционерам, указывая на психическую «нездоровость»?

С целью установления психического состояния здоровья подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 304 УК РБ. Это нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Под подозрением оказался сын хозяйки. В тот злополучный вечер 45-летний мужчина приедет к матери. Сначала они выпьют вместе. А потом он обольёт оставшимся алкоголем мебель и всю одежду в доме. И чиркнет спичкой.

Пиромана – с такой особой любовью к собственной матери – задержат. Чтобы выяснить истинную причину поступка. И провести необходимые экспертизы. И пока следователи продолжают свою работу, соседи вспоминают: это ведь уже не первая попытка поджечь дом.

Безработный. Перебивался случайными заработками. Даже бывшая жена неожиданно признается: «пришельцы» приходили к нему не раз.

Деревня Хвойняны небольшая. Домов 40. Многим погибшая женщина приходилась родственницей. Поэтому тем более у всех не укладывается в голове: как же так с матерью мог поступить собственный сын..

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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