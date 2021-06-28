12 экспортных контрактов на $140 млн: итоги военного салона «MILEX-2021»

Источник материала: ОНТ

Неспокойная обстановка в мире требует стабильного развития военно-промышленного комплекса. То, что он готов к различных сценариям и работает качественно, подтвердила международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2021», которая завершилась в столице.

Востребована наша продукция и за рубежом. Тому подтверждение 12 экспортных контрактов на 140 миллионов долларов по итогам военного салона. Особенный интерес у партнёров вызвали премьеры. Это беспилотник «Хантер» и БТР-V2. Причем большинство из 177 новинок – в арсенале Вооруженных Сил Беларуси.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома «Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома, оборонного сектора работают стабильно. Понятно, что где-то в части поставки отдельных деталей и узлов, комплектующих, в том числе, например, микроэлектронной компонентной базы, мы вынуждены переориентироваться. Но на сегодня мировые тренды говорят о том, что производители Российской Федерации, Китая и в целом Восточной дуги в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы иногда покупали у стран, которые на сегодня с нами не в полном объеме хотят работать».

Также белорусская сторона совместно с коллегами и партнерами из России очень серьезно работает и координирует свою деятельность не только в интересах Вооруженных Сил двух государств, но и на рынках третьих стран.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram