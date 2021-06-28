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«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С французскими окнами и в скандинавском стиле. Необычный детский сад строят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стройка развернулась в микрорайоне Спутник. Здесь проживает много молодых семей. И вопрос с дошкольными учреждениями стоит достаточно остро. Новый детский сад – совместный инвестиционный проект города и словенской компании. Он рассчитан на 200 мест, а это 10 групп. Своих первых воспитанников детский сад примет уже в 2021 году.
Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:
Здание возводят из экологически чистых материалов по самым современным технологиям. По планировке детский сад совсем непохож на типовые проекты. Например, в группах не предусмотрены межкомнатные перегородки. В саду будут бассейн и просторные музыкальный и спортивный залы.
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Новости Беларуси. С французскими окнами и в скандинавском стиле. Необычный детский сад строят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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