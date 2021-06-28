ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле

28.06.2021 13:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С французскими окнами и в скандинавском стиле. Необычный детский сад строят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле

Стройка развернулась в микрорайоне Спутник. Здесь проживает много молодых семей. И вопрос с дошкольными учреждениями стоит достаточно остро. Новый детский сад – совместный инвестиционный проект города и словенской компании. Он рассчитан на 200 мест, а это 10 групп. Своих первых воспитанников детский сад примет уже в 2021 году.

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:
Это очень интересный новый проект, он инновационный, я думаю, не только для нашего города, но и для Республики Беларусь. Почему? Потому что это современное европейское строительство. Этот сад возводится из панелей. Сейчас достаточно активно звонят, спрашивают, что это такое и, конечно, многие хотят попасть в это дошкольное учреждение.

«Это очень интересный новый проект». В Могилёве строят детсад в скандинавском стиле

Здание возводят из экологически чистых материалов по самым современным технологиям. По планировке детский сад совсем непохож на типовые проекты. Например, в группах не предусмотрены межкомнатные перегородки. В саду будут бассейн и просторные музыкальный и спортивный залы.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С французскими окнами и в скандинавском стиле. Необычный детский сад строят в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
12 экспортных контрактов на $140 млн: итоги военного салона «MILEX-2021»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by