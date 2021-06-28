Посол США: Запад должен разговаривать с Лукашенко на том языке, который он понимает





Белсат ». "Мы довольно ясно обозначили, чего мы ждем от режима: освобождения всех политзаключенных. Их число, к сожалению, ежедневно растет. Мы очень четко призвали белорусские власти вести умный и настоящий национальный диалог, результат которого приведет к новым выборам, которые могут быть проведены под международной эгидой", отметила посол США в Беларуси в эфире телеканала «».





Соединенные Штаты обеспокены действиями Лукашенко и его угрозы, «которыми он пробует портить жизнь соседям».«Это неприятно удивляет, потому что этот человек в прошлом не раз утверждал, что жалеет о том, что отношения с соседями не очень хорошие, что он имеет возможность обратиться только к одному из соседей. Очень неприятно, что его угрозы становятся более прямыми. Нас очень волнует что происходит на границах наших союзников и нашего партнера – Украины», – сказала Фишер.

Фишер также считает, что комментарии, угрозы, обвинения, которые звучат от Лукашенко в сторону Запада бессмысленны: «В его высказываниях столько несовпадений и неточностей, что очень сложно все отслеживать. Но если бы он хотел знать, на ком ответственность, кто виноват в ухудшении экономических перспектив Беларуси, то нужно не искать кого-то, а просто посмотреть в зеркало. Это его действия и его режим принципиально изменили будущее экономики Беларуси».





Посол отметила, что с августа прошлого года США предоставили дополнительно 20 млн долларов для поддержки гражданского общества и независимых СМИ Беларуси:





«Я думаю, что еще многое можно сделать, чтобы поддержать Беларусь и ее устремления. Мы остаемся в тесном контакте с госпожой Тихановской и ее командой, чтобы понять, что мы можем еще сделать на пути к более демократической Беларуси, чтобы развивать и разрабатывать эти идеи. Их взгляды и мнения об этих вопросах чрезвычайно важны. Мы также работаем с нашими партнерами в Конгрессе, чтобы получить средства, которые помогли бы в этом деле».