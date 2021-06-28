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Биржа: на торгах 28 июня упали все основные валюты

28.06.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ 28 июня.

Биржа: на торгах 28 июня упали все основные валюты

Евро потерял 0,0068 пункта — 3,0142 белорусского рубля, российский рубль 0,0049 пункта — 3,4995 белорусского рубля за 100 российских, доллар 0,0035 пункта — 2,526 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ 28 июня.
 
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