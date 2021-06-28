Биржа: на торгах 28 июня упали все основные валюты

Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ 28 июня.





Евро потерял 0,0068 пункта — 3,0142 белорусского рубля, российский рубль 0,0049 пункта — 3,4995 белорусского рубля за 100 российских, доллар 0,0035 пункта — 2,526 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

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