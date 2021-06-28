Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, куда направляется готовая продукция.

Ольга Коршун, ведущая:

Я так понимаю, это уже готовая продукция. Куда эти балки пойдут?





Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Эти балки пойдут на строящийся ГОК «Славкалий». Договоров заключено на 2 800 тонн.

Ольга Коршун:

Ваши металлоконструкции в основе многих знаковых объектов, например, АЭС.





Александр Чекмарев:

Да, в АЭС мы участвовали в самых сложных металлоконструкциях. Больше 1 000 тонн металлоконструкций поставлено на атомную станцию. Сейчас прорабатываем возможность поставки в Литву и в Латвию. Приезжали представители Литвы, в том числе представитель литовского Клайпедского порта. Там, с их слов, они собираются делать модернизацию, кое-что из металлоконструкций надо будет делать. Там большой объем работы. Российские приезжали компании. Мы рассматриваем загрузку уже на 2022 год, ведем переговоры.

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