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«Беларусь стала таким глобальным европейским Фортом Боярд, который сложно пройти без потерь»

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик, который не верит в искреннюю дружбу в политике, об инвесторах из ОАЭ.

— В Беларуси все-таки не европейский образ ведения бизнеса, а скорее такой арабо-мусульманский, — делится в экспресс-комментарии «Салідарнасці» по поводу визита в Беларусь инвестора из ОАЭ эксперт по маркетинговым коммуникациям Алексей Колб. — Если на Западе принято — договорились, подписали договор, исполняем его условия, то в арабском мире принято дружить семьями и, основываясь на этой дружбе, делать бизнес. Это совершенно другая деловая культура.

«Беларусь стала таким глобальным европейским Фортом Боярд, который сложно пройти без потерь»

Алексей Колб

И Лукашенко в данном случае ведет себя согласно контексту. Когда к нему приедет какой-нибудь эскимос, я думаю, он будет с удовольствием есть вместе с ним строганину из рыбы.

— Арабов не настораживают санкции, введенные портив Беларуси?

— Во-первых, посмотрите, кто приезжает в Беларусь. Страны, бизнес которых отнюдь не завязан на европейские и американский рынки. Те страны, которые связаны бизнесом и торговлей с Европой и США, они, конечно же, облетают Беларусь по периметру.

Беларусь стала таким глобальным европейским Фортом Боярд, который сложно пройти без потерь. Не думаю, что арабы этого не знают и не умеют анализировать.

«Беларусь стала таким глобальным европейским Фортом Боярд, который сложно пройти без потерь»

Наоборот, всем известно, что арабские бизнесмены — одни из самых лучших торговцев в мире. Мы с вами не знаем большей части тем переговоров, которые ведутся между Беларусью и ОАЭ.

Не факт, что залогом за выданные здесь земли не является какая-нибудь часть национального золотовалютного запаса, размещенная в банке Дубая. Территории, выделенные арабским инвесторам под застройку, и другие преференции, — это может быть благодарность за некие хорошие условия сделки. Ведь они бывают не только такими — товар-деньги. Бывают трех-, четырехходовые сделки, сделки с косвенными участниками. Это нормальный торг.

Но, повторюсь, мы можем только догадываться о деталях переговоров: чем гарантируются вложения в Беларусь, какие взяты обязательства и что поставлено на кон. В искреннюю дружбу в политике я не верю. И когда по телевизору говорят «дружба», мы понимаем, что сказали только десятую часть.  

— В поисках альтернативы потерянным из-за санкций рынкам наши власти готовы переориентироваться. Африку решили осваивать. Наверняка и Ближний Восток рассматривают с этой точки зрения.

— Когда я слышу эти разговоры о том, что мы намерены выходить на «дальнюю дугу», все время вспоминаю одну историю из собственной практики.

Где-то в 1994-95 году я познакомился с руководителем отдела маркетинга Минского производственного объединения вычислительной техники. Поскольку мой бизнес был связан с рекламой в интернете, он попросил меня помочь продать в Россию или Украину мини-АТС.

Завод, помимо компьютеров, стал производить такие станции масштаба мелкого населенного пункта. Я удивился: «Зачем вам Россия и Украина, вы что, уже всю Беларусь телефонизировали?». «Нашу продукцию в Беларуси уже хорошо знают и не берут», — ответил он.

Так и здесь, только раньше наша продукция уступала конкурентам по качеству. А теперь к качеству добавились санкции, отсутствие гарантии исполнения договоров и другие проблемы. Потому что, вместо того, чтобы вкладываться в развитие продукции, в технологии, чтобы привлекать иностранных партнеров, белорусское государство, к сожалению, держится за свои «золотые акции», контрольные пакеты, государственный миноритарий, который по факту оказывается мажоритарием, и все современные ТНК обходят Беларусь стороной.  

Соответственно, мы продолжим искать тех, кто еще не знает про Беларусь, кому еще можно продать. Может быть, в Буркина-Фасо не знают, давайте, им попробуем.

Не на то делается акцент, к сожалению.

— В таком случае, удастся ли много продать в ОАЭ?

— А, давайте, проверим через два-три месяца, кто кому больше продал — мы им или все-таки они нам.

 
 
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