|
Восстановлению не подлежит: появились фото аварийно севшего под Лунинцом вертолёта МЧС
Источник материала: Партизан
Сообщалось, что воздушное судно получило механические повреждения. Судя о появившимся фото, повреждения серьёзные.
Напомним, накануне в Лунинецком районе при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов аварийную посадку совершил вертолёт Ми-2 авиации МЧС РБ. Произошло это возле деревни Черебасово.
Сообщалось, что командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолёт, по предварительной информации они не пострадали, однако будут осмотрены медиками.
Сейчас специальная комиссия выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщалось, что воздушное судно получило механические повреждения. Судя о появившимся фото, повреждения серьёзные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)