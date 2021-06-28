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Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?

28.06.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июня в суде Московского района Минска с последним словом выступили обвиняемые по делу «Белгазпромбанка». Высказаться первым был удостоен главный фигурант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?

Бывший председатель правления банка Виктор Бабарико говорил о семье и о любимой работе, которая приносила немаленький и при этом незаконный доход. И ни слова об уголовном деле и предъявленном ему обвинении. Вину он так и не признал, заявив, что не испытывает чувства стыда перед близкими и друзьями, перед людьми, которых втянул в преступные махинации.

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?

Другие обвиняемые приносили извинения за причиненный ущерб и за подорванную репутацию банка. Бывшие коллеги Бабарико признались, что поздно поняли суть происходящего, но не смогли отказаться от легких денег. В обращении к суду обвиняемые просили о наказании без лишения свободы. И, по всей видимости, таких признаний не ожидали европейские гости – частые посетители судебных заседаний по делу Белгазпромбанка. Впрочем, от комментариев евродипломаты снова отказались.

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?

[…]. Excuse me. Thank you.

Виктор Бабарико выступил с последним словом в суде Московского района. О чём он говорил?

Зато традиционно в таких случаях сделали фото в личный евродипломатический архив. И еще одно традиционное событие в таких случаях – пресс-конференция «для своих» адвоката Бабарико. Каждый раз новые несуществующие позитивные истории из кулуаров суда. На самом же деле ничего веселого нет. Экс-руководителю банка гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы. Окончательный вердикт суд вынесет 6 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 июня в суде Московского района Минска с последним словом выступили обвиняемые по делу «Белгазпромбанка». Высказаться первым был удостоен...
 
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