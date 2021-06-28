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Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

28.06.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 28 июня провел встречу с Мухаммедом аль-Аббаром, одним из наиболее успешных бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов, советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

Несмотря на сложный 2020-й год, товарооборот между Беларусью и ОАЭ значительно увеличился. Арабский бизнес охотно инвестирует в нашу страну. Так, сегодня реализуется ряд крупных строительных проектов. Один из них – «умный город» – на четыре миллиарда евро.

Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

В лице гостя Президент поблагодарил за поддержку Беларуси руководство ОАЭ. Мухаммед аль-Аббар в свою очередь отметил, что белорусская экономика работает стабильно даже в условиях пандемии, это хороший знак для инвестора. Александр Лукашенко подробно расспросил об инвестиционных планах. Состоялся обстоятельный разговор.

Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вас принимаем здесь с таким большим удовольствием не потому что вы очень богатый человек, а потому что вы в непростые, сложные времена – еще те времена – поддерживали Беларусь, руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь. Ну и за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь. Словом, мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем.

Сегодня я хотел бы услышать от вас, не изменилось ли ваше желание работать в Беларуси и инвестировать в «Северный берег». Я также хотел бы услышать от вас ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. Ну и вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси.

Александр Лукашенко – бизнесмену ОАЭ: мы вас воспринимаем как близкого друга нашей страны

Уже после встречи с Президентом Беларуси, арабский бизнесмен пообщался с журналистами и отметил, что будет продолжать инвестировать в Беларусь.

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 28 июня провел встречу с Мухаммедом аль-Аббаром, одним из наиболее успешных бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов,...
 
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