Что Виктор Бабарико говорил в последнем слове

В сети появилась аудиозапись выступления с последним словом Виктора Бабарико.





Бывший банкир, ставший политиком, заявил, что не признает себя виновным в преступлениях, которые не совершал.

Ожидается, что приговор по «делу «Белгазпромбанка» будет объявлен 6 июля. 22 июня прокурор Сергей Гиргель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима . Также он попросил оштрафовать экс-банкира на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей).

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