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Что Виктор Бабарико говорил в последнем слове

28.06.2021 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сети появилась аудиозапись выступления с последним словом Виктора Бабарико.

Что Виктор Бабарико говорил в последнем слове

Бывший банкир, ставший политиком, заявил, что не признает себя виновным в преступлениях, которые не совершал.

 

 

Ожидается, что приговор по «делу «Белгазпромбанка» будет объявлен 6 июля. 22 июня прокурор Сергей Гиргель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он попросил оштрафовать экс-банкира на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей).

 

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В сети появилась аудиозапись выступления с последним словом Виктора Бабарико.
 
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