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БФСС призвал лишить Беларусь международных турниров и права на показ Олимпиады

28.06.2021 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал олимпийскую службу вещания и оргкомитет Олимпиады в Токио принять во внимание инцидент с задержанием 26 июня в Минске трех триатлонистов и лишить белорусские госСМИ права на трансляцию Игр.

БФСС призвал лишить Беларусь международных турниров и права на показ Олимпиады

Международные спортивные федерации фонд призвал также лишить Беларусь права проведения любых международных турниров. Соответствующее заявление, подписанное главой фонда Александрой Герасименей, опубликовано на страницах БФСС в соцсетях.

Днем 26 июня во время соревнований по триатлону в Минске были задержаны трое участников: Артем Казимирчик, Александр Клименков и Юрий Семашко. 

Как отметила в заявлении Герасименя, фонд «предпринимает все меры» по привлечению к ответственности виновных и оказанию помощи задержанным.

Она обратила внимание на тот факт, что задержание «произошло с применением насилия прямо во время проведения соревнования».

Задержанные были доставлены из Центрального РУВД в ИВС до суда.

 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности призвал олимпийскую службу вещания и оргкомитет Олимпиады в Токио принять во внимание инцидент с задержанием 26 июня в...
 
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