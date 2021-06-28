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Под Гродно нарушитель разогнался до 200 км/ч

28.06.2021 14:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно нарушитель разогнался практически до 200 км/ч, а после этого отказался пройти освидетельствование. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезное нарушение было выявлено вечером 27 июня на трассе М6 Минск - Гродно. Под Скиделем 27-летний водитель "Ауди" двигался со скоростью 198 км/ч. Максимальная же скорость на этом участке ограничена 100 км/ч. Нарушителя остановили.

"Дальше - больше. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Но когда мужчину доставили на медицинское освидетельствование, то от его прохождения водитель отказался. В протоколе опроса он указал, что накануне вечером выпил пива", - рассказали в ГАИ. Сейчас нарушителю грозит внушительный штраф и лишение прав на 5 лет.

В ГАИ отмечают, что превышение скорости зачастую становится причиной аварий с тяжелыми последствиями. Инспекторы уделяют большое внимание пресечению подобных нарушений. Ежесуточно на дорогах Гродненской области фиксируется около 100 фактов превышения скорости.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Серьезное нарушение было выявлено вечером 27 июня на трассе М6 Минск - Гродно. Под Скиделем 27-летний водитель "Ауди" двигался со скоростью 198 км/ч. Максимальная же...
 
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