ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевчанин убедил приятеля взять кредиты и похитил Br15,8 тыс.

28.06.2021 14:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин обманным путем завладел деньгами своего приятеля на общую сумму Br15,8 тыс. и исчез. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 29-летний рабочий одной из организаций города, который рассказал сотрудникам отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева о произошедшем. По просьбе приятеля он оформил на себя два кредита: один денежный, другой - на приобретение мобильного телефона. Впоследствии знакомый исчез вместе с денежной суммой и новым гаджетом.

"Выяснилось, что 27-летний нигде не работающий парень, который обманул своего приятеля, ранее уже был судим за хищение путем использования компьютерной техники, - отметили собеседники. - На этот раз он пожаловался, что ему для работы нужен новый телефон, а денег на его приобретение нет. В итоге парень попросил знакомого взять на себя кредиты и обязался исправно выполнять долговые обязательства, однако делать этого не стал".

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка произошедшему.

"Сохранность имущества и денежных средств граждан прежде всего зависит от их собственного благоразумия, - отмечает Игорь Кирилович. - Ни в коем случае нельзя принимать сомнительные предложения от малознакомых людей, даже если они, на первый взгляд, кажутся выгодными и безопасными. Об этом необходимо всегда помнить".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заявлением в милицию обратился 29-летний рабочий одной из организаций города, который рассказал сотрудникам отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что Виктор Бабарико говорил в последнем слове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by