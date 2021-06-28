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Сергеев об отношениях с Западом: полное крушение иллюзий

28.06.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

У Беларуси сегодня нет иного пути и иного вектора, кроме теснейшего альянса с Россией, это доказывают время и ход всех событий последнего времени, считает председатель Белорусского общественного объединения "Русь", политолог Николай Сергеев.

"Нужно быть очень наивным человеком, чтобы рассчитывать на искренность Запада в отношении Беларуси, России и иных постсоветских стран. Англо-саксонский мир нацелен только на свои собственные интересы, любая миролюбивая риторика - есть прикрытие планов извлечения выгоды из контактов и отношений с нами. Как только мы начинаем проводить самостоятельную политику, Запад тут же включает язык санкций и политику давления", – рассуждает собеседник Sputnik.

Программу "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева смотрите на Sputnik Беларусь.

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Текущие отношения с Евросоюзом и последствия антибелорусских секторальных санкций анализирует политолог Николай Сергеев.
 
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