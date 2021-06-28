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"Победа" — первое советское авто на продажу — отмечает 75-летие

28.06.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Опытные образцы будущей "Победы" (первоначальное название "Родина") были представлены Сталину уже в июне победного года. Для производства выбрали более экономичный вариант с 4-цилиндровым мотором. Прототипов у Газ М-20 было несколько, но в целом получилась вполне самостоятельная и актуальная модель. И если до войны автомобили имела только власть, то теперь в СССР стали выпускать автомобили для продажи населению. 

ГАЗ-М-20 стала машиной директоров заводов и секретарей горкомов. Автомобиль за 16 тысяч рублей могли позволить себе немногие — старшие офицеры, деятели науки и культуры, работники торговли. С 1946-го "Победа" использовалась в такси, став одной из визитных карточек советской столицы. Также существовал вариант "Победы", предназначенной для работы в скорой помощи.

За 10 лет, пока на смену не пришла "Волга", с конвейера Горьковского автозавода сошло 236 тысяч "Побед", а польскую "Победу" — Warszawa — выпускали по лицензии 20 лет и произвели даже чуть больше, чем оригинальных — 253 тысячи автомобилей.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядели первые "Победы" и какие экземпляры сохранились до наших дней, благодаря любителям советского автопрома.

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28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе, носившем тогда имя В.М. Молотова, собрали первую партию 5-местных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 "Победа" с 50-сильным...
 
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