Почему России выгодно перевооружение белорусской армии – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Какие новые возможности получит белорусская армия? Почему России выгодно перевооружение ближайшего союзника? Есть ли шанс у американских F-35 против С-400? Об этом, а также о проходящих военных учениях НАТО "Sea Breeze – 2021" поговорили в интервью с военным экспертом Алексеем Леонковым.

По его словам, перевооружение белорусской армии связано с теми внешними угрозами , которые сейчас растут в геометрической прогрессии.

"Коллективный Запад принимает новую стратегию - НАТО-2030 - в которой делает акцент на силовом сдерживании России. И как противодействие ее союзникам, а ближайший союзник у нас – Беларусь", – отметил эксперт.

Также он добавил, что акцент будет сделан на наземных и морских комплексах, именно поэтому необходимо усиливать современными комплексами противовоздушную оборону Беларуси.

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