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«Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом, стороны отмечают позитивную динамику. Растет товарооборот и значительно расширен список общих проектов: от промышленности до сельского хозяйства. Увеличен экспорт продовольственных поставок.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко...
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