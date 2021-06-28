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«Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном

28.06.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В целом, стороны отмечают позитивную динамику. Растет товарооборот и значительно расширен список общих проектов: от промышленности до сельского хозяйства. Увеличен экспорт продовольственных поставок. 

Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растет и экспорт, и импорт, то есть товарооборот 

«Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: 
В Казахстан поступает и молочная продукция, и мясная. Для нас очень важен именно ассортиментный перечень, не только зацикливаться где-то на поставку просто говядины или сухого молока. Нам очень интересна именно продукция переработки: и цельномолочная продукция, и продукция мясокомбинатов. Поэтому в этом направлении постоянно работаем. Отрадно, что экспорт у нас каждый год увеличивается. 

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко...
 
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