Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В целом, стороны отмечают позитивную динамику. Растет товарооборот и значительно расширен список общих проектов: от промышленности до сельского хозяйства. Увеличен экспорт продовольственных поставок.

«Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном





Павел Утюпин, посол Беларуси в Казахстане:

Этот год более положительный, у нас 128 % по итогам трех месяцев. Уверен, что статистика за пять месяцев тоже будет показывать больше 100 %, причем отрадно, что растет и экспорт, и импорт, то есть товарооборот.





Принято решение создать белорусский центр в индустриальной зоне Костаная. Площадка объединит не только производственные мощности, но и научно-техническую деятельность. Стороны договорились также повысить локализацию уже производимой техники в Казахстане. В планах – возведение нашими специалистам молочно-товарных комплексов под ключ.





Напомним, белорусская делегация находится в Нурсултане с трехдневным визитом. В центре внимания производственные ноу-хау и промышленная кооперация. В программе 28 июня посещение Локомотивного сборочного завода и предприятия модульного домостроения. Ожидается, что белорусский премьер встретится с президентом Казахстана.