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Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

28.06.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

В целом, стороны отмечают позитивную динамику. Растет товарооборот и значительно расширен список общих проектов: от промышленности до сельского хозяйства. Увеличен экспорт продовольственных поставок.

«Нам очень интересна именно продукция переработки». Игорь Брыло о торговле с Казахстаном

Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

Павел Утюпин, посол Беларуси в Казахстане:
Этот год более положительный, у нас 128 % по итогам трех месяцев. Уверен, что статистика за пять месяцев тоже будет показывать больше 100 %, причем отрадно, что растет и экспорт, и импорт, то есть товарооборот.

Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

Принято решение создать белорусский центр в индустриальной зоне Костаная. Площадка объединит не только производственные мощности, но и научно-техническую деятельность. Стороны договорились также повысить локализацию уже производимой техники в Казахстане. В планах – возведение нашими специалистам молочно-товарных комплексов под ключ.

Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт

Напомним, белорусская делегация находится в Нурсултане с трехдневным визитом. В центре внимания производственные ноу-хау и промышленная кооперация. В программе 28 июня посещение Локомотивного сборочного завода и предприятия модульного домостроения. Ожидается, что белорусский премьер встретится с президентом Казахстана.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко...
 
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