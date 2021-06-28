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Посол Беларуси в Казахстане: отрадно, что растёт и экспорт, и импорт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко и Аскара Мамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом, стороны отмечают позитивную динамику. Растет товарооборот и значительно расширен список общих проектов: от промышленности до сельского хозяйства. Увеличен экспорт продовольственных поставок.
Павел Утюпин, посол Беларуси в Казахстане:
Принято решение создать белорусский центр в индустриальной зоне Костаная. Площадка объединит не только производственные мощности, но и научно-техническую деятельность. Стороны договорились также повысить локализацию уже производимой техники в Казахстане. В планах – возведение нашими специалистам молочно-товарных комплексов под ключ.
Напомним, белорусская делегация находится в Нурсултане с трехдневным визитом. В центре внимания производственные ноу-хау и промышленная кооперация. В программе 28 июня посещение Локомотивного сборочного завода и предприятия модульного домостроения. Ожидается, что белорусский премьер встретится с президентом Казахстана.
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Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано в Нурсултане по итогам встречи премьеров двух стран Романа Головченко...
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