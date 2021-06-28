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Валютные ограничения, надбавки к зарплатам и сборы на границе: что еще изменится после 1 июля?
Источник материала: Myfin
Об обмене валют
Изменится порядок
обмена
Постановление
вступает в силу с 9 июля и позволит
упростить валютные операции для
физических и юридических лиц, отмечает
регулятор. В частности им предоставляется
возможность совершать такие операции
на торгах
Кроме того, регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс. В инструкции определено, что передача физлицом кассиру наличных денег рассматривается как согласие с условиями валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло.
Действие инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек.
О валютных ограничениях
Как ранее
В документе указаны 5 видов ограничений:
О зарплатах бюджетникам
Изменениями в
отношении
Представители сферы культуры также получат право на дополнительные выплаты. Они также будут зависеть от успехов в деятельности. Размер надбавки может составить 5-25% от оклада.
Также и представители учреждений, связанных с Мининформом, смогут получать премии до 50% от оклада. Право на надбавку определят руководители учреждений. Изменения также коснутся работников сферы образования, спорта и туризма и других.
О принудительном сборе для должников
С 15 июля
Как сообщили в Минюсте, базовое правило определения размера сбора не изменится. Но установлен его минимальный размер, который не зависит от суммы задолженности. Размер принудительного сбора останется на прежнем уровне.
О рекламе
В июле вступают в силу изменения, внесенные в Закон «О рекламе».
В частности, вменяется в обязанности рекламодателям и рекламораспространителям прекратить доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его владельца. Также предусмотрен запрет на распространение рекламы по телефону без получения предварительного согласия абонента на получение рекламы. Введен и ряд других новшеств, направленных на защиту прав потребителей.
Сбор за пересечение границы
С 1 июля за пересечение
государственной границы Беларуси
транспортными средствами в Брестской
области
Решение действует
до 1 января 2023 года. Как
Об эксперименте по дезинфекции транспорта на границе
Министерство сельского хозяйства и продовольствия определило порядок проведения обязательной дезинфекции транспортных средств в ходе эксперимента с 1 июля по 1 октября 2021 года в пункте пропуска «Новая Гута». Согласно инструкции, дезинфекции подлежат автобусы, легковые и грузовые автомобили при их ввозе в Беларусь в пункте пропуска через госграницу «Новая Гута». Дезинфекция будет проводиться круглосуточно с использованием дезбарьеров, которые будут установлены на всю ширину проезжей части автомобильной дороги в указанном пункте пропуска.
При дезинфекции будут обрабатываться все наружные поверхности транспортного средства.
Терминалы и кассы для овощных ларьков
Кассовые суммирующие
аппараты и терминалы для безналичной
оплаты должны
Подорожание сигарет
С 1 июля подорожают некоторые марки отечественных и импортных сигарет - в среднем на 5-15 копеек, в том числе некоторые виды сигарет Pall Mall, Winston, Camel и других марок.
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В июле белорусов ждут изменения по обмену валют, расчету бюджетных зарплат, ценам на некоторые товары. Также вводятся новшества при пересечении границы и в других...
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