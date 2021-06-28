Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу

Источник материала: ProBusiness

9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» : изменятся правила проведения валютных операций для физических и юридических лиц (ИП). Одно из ключевых нововведений — обязанность резидентов регистрировать валютные договоры и предоставлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по ним. Рекомендации, как сделать это грамотно, бизнесу дал юрист компании Borovtsov & Salei Саман Негареш.

Саман Негареш

Юрист Borovtsov & Salei

— С 9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь от 30.06.2020 № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (далее — Закон № 36-З). В нем в том числе изложен в новой редакции Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон № 226-З).

Новая редакция, изложенная в Законе № 36-З, предоставляет некоторые дополнительные права и упрощения для юридических лиц при осуществлении валютных операций, в частности:

Отменяется разрешительный порядок открытия юридическими лицами и ИП-резидентами счетов в банках за пределами Беларуси

Расширен перечень платежей в белорусских рублях и иностранной валюте, которые вправе получать резиденты на свои счета в иностранных банках

Сокращен перечень случаев, когда необходимо предоставлять банку документы о проведении валютной операции.

Основное нововведение — обязанность резидентов регистрировать валютные договоры и предоставлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по ним.

Ниже мы сконцентрируемся на анализе основных аспектов регистрации валютных договоров и дадим некоторые практические рекомендации по соблюдению новых правил.

Какие договоры нужно регистрировать

С 9 июля 2021 года вступает в силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь № 37 , которое утверждает Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров (далее — Инструкция № 37).

Инструкция № 37 устанавливает порядок регистрации валютных договоров между резидентами и нерезидентами на веб-портале Национального банка, а также перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации.

Из положений Инструкции № 37 выделим главное:

1. Необходимо регистрировать валютные договоры только с нерезидентом.

2. Валютный договор необходимо регистрировать при одновременном наличии двух обязательных условий:

Cумма денежных обязательств по договору на дату заключения не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин (около $ 23 000) для физических лиц и 4000 базовых величин (около $ 46 000) для юридических лиц и ИП. При этом при подсчете денежных обязательств нужно учитывать как сумму уже исполненных обязательств по договору, так и сумму еще предстоящих к исполнению

Осуществляемая валютная операция входит в перечень валютных операций, указанных в Инструкции № 37 (а это практически все экспортные и импортные операции, внесение денежного вклада в уставный фонд, купля-продажа ценных бумаг и другое).



Фото: yandex.by

Когда и где нужно регистрировать договор

Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить:

До совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, например, до подписания товарной накладной, подписания акта выполненных услуг и т.п.

Либо не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке.

Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, в том случае, если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.

Где осуществляется регистрация

Для регистрации валютных договоров резиденты обязаны зарегистрироваться на веб-портале Национального банка и получить доступ к личному кабинету резидента. Сделать это следует заранее, до возникновения необходимости регистрации валютного договора.

Доступ к личному кабинету резидента осуществляется посредством взаимодействия с сервисами Межбанковской системы идентификации с использованием сертификатов открытых ключей.

Дополнительные документы/информация, необходимые для регистрации

Помимо самой регистрации валютных договоров резидент обязан предоставлять на веб-портале документы и иную информацию об изменении, исполнении валютного договора.

Данная информация за предыдущий календарный месяц предоставляется не позднее 15-го числа следующего за ним месяца в личном кабинете резидента. Если в течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация об исполнении в следующем за ним календарном месяце не предоставляется.

Информацию об исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору резидент предоставляет на веб-портале в срок не позднее 15 календарных дней со дня определения даты исполнения валютного договора в полном объеме.

Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается дата окончания исполнения всех обязательств по валютному договору, в том числе:

Дата последнего поступления (проведения) платежа либо отгрузки (поступления) товаров, включая возврат платежей и товаров, осуществляемый в результате отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств

Дата выполнения работ, оказания услуг, передачи (получения) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав

Дата погашения кредита, возврата займа, вклада (депозита).



Фото: domofond.ru

Услуги банка по регистрации валютных договоров, ответственность за невыполнение, комментарий Национального банка

1. Услуги. Инструкцией № 37 резидентам предоставлено право заключать с банками договор оказания услуг по регистрации валютного договора, предоставлению актуальной информации о валютном договоре и его исполнении в личном кабинете пользователя на веб-портале. Таким образом, часть технических функций по работе с веб-порталом резидент может переложить на свой обслуживающий банк.

2. Ответственность. За невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда в соответствии с законодательными актами требуется такая регистрация, установлена ответственность для юридического лица в виде штрафа до 10 базовых величин (около $ 115) (ст. 12.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях ).

Кроме этого, сохранилась ответственность уполномоченного должностного лица: за непредоставление документов, отчетов и иных материалов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин (около $ 230) (ст. 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

3. Некоторые комментарии Национального банка.

Несмотря на норму п. 3 Инструкции № 37, которая прямо говорит о том, что все валютные договоры, сумма которых не определена, подлежат регистрации, Национальный банк в своих ответах на часто задаваемые вопросы предложил иную трактовку.

По мнению Национального банка, рамочные договоры, заключенные до 9 июля 2021 года, в которых не указана сумма денежных обязательств, не обязательно регистрировать, если спецификации, счета, допсоглашения и т.п. (как исполненные, так и еще подлежащие исполнению) позволяют установить, что сумма денежных обязательств по договору составляет менее 4000 базовых величин (около $ 46 000).

Пока не ясно, применяется данная трактовка ко всем валютным договорам или только к тем, что заключены до 9 июля 2021. Кроме этого, исходя из комментария Национального банка, не ясно, нужно ли регистрировать валютные договоры, по которым еще нет подписанных спецификаций, актов, счетов и иных документов, но такие документы планируется подписать в будущем, и их сумма не превысит 4000 базовых величин (около $ 46 000).

Исходя из этого, мы бы рекомендовали придерживаться общего правила, установленного Инструкцией № 37: нужно регистрировать все валютные договоры, сумма денежных обязательств которых не установлена, до дальнейших официальных разъяснений.



Фото: praktikum.yandex.ru

Рекомендации юриста

В связи с вышеизложенными обязанностями по регистрации валютных договоров мы рекомендуем юридическим лицам-резидентам предпринять следующие подготовительные шаги:

1. Провести инвентаризацию действующих валютных договоров. Неактуальные валютные договоры прекратить до 9 июля 2021 года. Способы прекращения неактуальных валютных договоров — уведомление в адрес контрагента об отказе от исполнения договора (при наличии такой возможности), допсоглашение о расторжении по воле сторон либо получение соответствующего информационного сообщения от контрагента.

2. В договорах, где не определена сумма денежных обязательств, но предполагаемая сумма составляет менее 4000 базовых величин (около $ 46 000), по возможности заключить дополнительное соглашение с указанием суммы денежных обязательств.

3. Определить должностное лицо компании, в функции которого будет входить регистрация валютных договоров, предоставление отчета об их исполнении.

4. Заключить договор с обслуживающим банком на оказание услуг по регистрации валютных договоров (при необходимости).

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