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Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу
28.06.2021 14:53 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь
— С 9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь от 30.06.2020 № 36-З
Новая редакция, изложенная в Законе № 36-З, предоставляет некоторые дополнительные права и упрощения для юридических лиц при осуществлении валютных операций, в частности:
Основное нововведение — обязанность резидентов регистрировать валютные договоры и предоставлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по ним.
Ниже мы сконцентрируемся на анализе основных аспектов регистрации валютных договоров и дадим некоторые практические рекомендации по соблюдению новых правил.
Какие договоры нужно регистрировать
С 9 июля 2021 года вступает в силу
Инструкция № 37 устанавливает порядок регистрации валютных договоров между резидентами и нерезидентами на
Из положений Инструкции № 37 выделим главное:
1. Необходимо регистрировать валютные договоры только с нерезидентом.
2. Валютный договор необходимо регистрировать при одновременном наличии двух обязательных условий:
Когда и где нужно регистрировать договор
Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить:
Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, в том случае, если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.
Где осуществляется регистрация
Для регистрации валютных договоров резиденты обязаны зарегистрироваться на
Доступ к личному кабинету резидента осуществляется посредством взаимодействия с сервисами Межбанковской системы идентификации с использованием сертификатов открытых ключей.
Дополнительные документы/информация, необходимые для регистрации
Помимо самой регистрации валютных договоров резидент обязан предоставлять на веб-портале документы и иную информацию об изменении, исполнении валютного договора.
Данная информация за предыдущий календарный месяц предоставляется не позднее 15-го числа следующего за ним месяца в личном кабинете резидента. Если в течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация об исполнении в следующем за ним календарном месяце не предоставляется.
Информацию об исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору резидент предоставляет на веб-портале в срок не позднее 15 календарных дней со дня определения даты исполнения валютного договора в полном объеме.
Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается дата окончания исполнения всех обязательств по валютному договору, в том числе:
Услуги банка по регистрации валютных договоров, ответственность за невыполнение, комментарий Национального банка
1. Услуги. Инструкцией № 37 резидентам предоставлено право заключать с банками договор оказания услуг по регистрации валютного договора, предоставлению актуальной информации о валютном договоре и его исполнении в личном кабинете пользователя на веб-портале. Таким образом, часть технических функций по работе с веб-порталом резидент может переложить на свой обслуживающий банк.
2. Ответственность. За невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда в соответствии с законодательными актами требуется такая регистрация, установлена ответственность для юридического лица в виде штрафа до 10 базовых величин (около $ 115) (ст. 12.2
Кроме этого, сохранилась ответственность уполномоченного должностного лица: за непредоставление документов, отчетов и иных материалов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин (около $ 230) (ст. 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
3. Некоторые комментарии Национального банка.
Несмотря на норму п. 3 Инструкции № 37, которая прямо говорит о том, что все валютные договоры, сумма которых не определена, подлежат регистрации, Национальный банк в своих
По мнению Национального банка, рамочные договоры, заключенные до 9 июля 2021 года, в которых не указана сумма денежных обязательств, не обязательно регистрировать, если спецификации, счета, допсоглашения и т.п. (как исполненные, так и еще подлежащие исполнению) позволяют установить, что сумма денежных обязательств по договору составляет менее 4000 базовых величин (около $ 46 000).
Пока не ясно, применяется данная трактовка ко всем валютным договорам или только к тем, что заключены до 9 июля 2021. Кроме этого, исходя из
Исходя из этого, мы бы рекомендовали придерживаться общего правила, установленного Инструкцией № 37: нужно регистрировать все валютные договоры, сумма денежных обязательств которых не установлена, до дальнейших официальных разъяснений.
Рекомендации юриста
В связи с вышеизложенными обязанностями по регистрации валютных договоров мы рекомендуем юридическим лицам-резидентам предпринять следующие подготовительные шаги:
1. Провести инвентаризацию действующих валютных договоров. Неактуальные валютные договоры прекратить до 9 июля 2021 года. Способы прекращения неактуальных валютных договоров — уведомление в адрес контрагента об отказе от исполнения договора (при наличии такой возможности), допсоглашение о расторжении по воле сторон либо получение соответствующего информационного сообщения от контрагента.
2. В договорах, где не определена сумма денежных обязательств, но предполагаемая сумма составляет менее 4000 базовых величин (около $ 46 000), по возможности заключить дополнительное соглашение с указанием суммы денежных обязательств.
3. Определить должностное лицо компании, в функции которого будет входить регистрация валютных договоров, предоставление отчета об их исполнении.
4. Заключить договор с обслуживающим банком на оказание услуг по регистрации валютных договоров (при необходимости).
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9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля»: изменятся правила...
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