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Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу

28.06.2021 14:53 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу
Фото: yandex.by

9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля»: изменятся правила проведения валютных операций для физических и юридических лиц (ИП). Одно из ключевых нововведений — обязанность резидентов регистрировать валютные договоры и предоставлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по ним. Рекомендации, как сделать это грамотно, бизнесу дал юрист компании Borovtsov & Salei Саман Негареш.

Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу
Саман Негареш
Юрист Borovtsov & Salei

— С 9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь от 30.06.2020 № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (далее — Закон № 36-З). В нем в том числе изложен в новой редакции Закон Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон № 226-З).

Новая редакция, изложенная в Законе № 36-З, предоставляет некоторые дополнительные права и упрощения для юридических лиц при осуществлении валютных операций, в частности:

  • Отменяется разрешительный порядок открытия юридическими лицами и ИП-резидентами счетов в банках за пределами Беларуси
  • Расширен перечень платежей в белорусских рублях и иностранной валюте, которые вправе получать резиденты на свои счета в иностранных банках
  • Сокращен перечень случаев, когда необходимо предоставлять банку документы о проведении валютной операции.

Основное нововведение — обязанность резидентов регистрировать валютные договоры и предоставлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по ним.

Ниже мы сконцентрируемся на анализе основных аспектов регистрации валютных договоров и дадим некоторые практические рекомендации по соблюдению новых правил.

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Какие договоры нужно регистрировать

С 9 июля 2021 года вступает в силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь № 37, которое утверждает Инструкцию о регистрации резидентами валютных договоров (далее — Инструкция № 37).

Инструкция № 37 устанавливает порядок регистрации валютных договоров между резидентами и нерезидентами на веб-портале Национального банка, а также перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации.

Из положений Инструкции № 37 выделим главное:

1. Необходимо регистрировать валютные договоры только с нерезидентом.

2. Валютный договор необходимо регистрировать при одновременном наличии двух обязательных условий:

  • Cумма денежных обязательств по договору на дату заключения не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин (около $ 23 000) для физических лиц и 4000 базовых величин (около $ 46 000) для юридических лиц и ИП. При этом при подсчете денежных обязательств нужно учитывать как сумму уже исполненных обязательств по договору, так и сумму еще предстоящих к исполнению
  • Осуществляемая валютная операция входит в перечень валютных операций, указанных в Инструкции № 37 (а это практически все экспортные и импортные операции, внесение денежного вклада в уставный фонд, купля-продажа ценных бумаг и другое).
Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу
Фото: yandex.by

Когда и где нужно регистрировать договор

Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить:

  • До совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, например, до подписания товарной накладной, подписания акта выполненных услуг и т.п.
  • Либо не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке.

Вместе с тем установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, в том случае, если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.

Где осуществляется регистрация

Для регистрации валютных договоров резиденты обязаны зарегистрироваться на веб-портале Национального банка и получить доступ к личному кабинету резидента. Сделать это следует заранее, до возникновения необходимости регистрации валютного договора.

Доступ к личному кабинету резидента осуществляется посредством взаимодействия с сервисами Межбанковской системы идентификации с использованием сертификатов открытых ключей.

Дополнительные документы/информация, необходимые для регистрации

Помимо самой регистрации валютных договоров резидент обязан предоставлять на веб-портале документы и иную информацию об изменении, исполнении валютного договора.

Данная информация за предыдущий календарный месяц предоставляется не позднее 15-го числа следующего за ним месяца в личном кабинете резидента. Если в течение календарного месяца валютный договор не исполнялся, информация об исполнении в следующем за ним календарном месяце не предоставляется.

Информацию об исполнении в полном объеме обязательств по валютному договору резидент предоставляет на веб-портале в срок не позднее 15 календарных дней со дня определения даты исполнения валютного договора в полном объеме.

Датой исполнения валютного договора в полном объеме считается дата окончания исполнения всех обязательств по валютному договору, в том числе:

  • Дата последнего поступления (проведения) платежа либо отгрузки (поступления) товаров, включая возврат платежей и товаров, осуществляемый в результате отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств
  • Дата выполнения работ, оказания услуг, передачи (получения) нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав
  • Дата погашения кредита, возврата займа, вклада (депозита).
Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу
Фото: domofond.ru

Услуги банка по регистрации валютных договоров, ответственность за невыполнение, комментарий Национального банка

1. Услуги. Инструкцией № 37 резидентам предоставлено право заключать с банками договор оказания услуг по регистрации валютного договора, предоставлению актуальной информации о валютном договоре и его исполнении в личном кабинете пользователя на веб-портале. Таким образом, часть технических функций по работе с веб-порталом резидент может переложить на свой обслуживающий банк.

2. Ответственность. За невыполнение обязанности по регистрации валютного договора в случае, когда в соответствии с законодательными актами требуется такая регистрация, установлена ответственность для юридического лица в виде штрафа до 10 базовых величин (около $ 115) (ст. 12.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Кроме этого, сохранилась ответственность уполномоченного должностного лица: за непредоставление документов, отчетов и иных материалов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин (около $ 230) (ст. 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

3. Некоторые комментарии Национального банка.

Несмотря на норму п. 3 Инструкции № 37, которая прямо говорит о том, что все валютные договоры, сумма которых не определена, подлежат регистрации, Национальный банк в своих ответах на часто задаваемые вопросы предложил иную трактовку.

По мнению Национального банка, рамочные договоры, заключенные до 9 июля 2021 года, в которых не указана сумма денежных обязательств, не обязательно регистрировать, если спецификации, счета, допсоглашения и т.п. (как исполненные, так и еще подлежащие исполнению) позволяют установить, что сумма денежных обязательств по договору составляет менее 4000 базовых величин (около $ 46 000).

Пока не ясно, применяется данная трактовка ко всем валютным договорам или только к тем, что заключены до 9 июля 2021. Кроме этого, исходя из комментария Национального банка, не ясно, нужно ли регистрировать валютные договоры, по которым еще нет подписанных спецификаций, актов, счетов и иных документов, но такие документы планируется подписать в будущем, и их сумма не превысит 4000 базовых величин (около $ 46 000).

Исходя из этого, мы бы рекомендовали придерживаться общего правила, установленного Инструкцией № 37: нужно регистрировать все валютные договоры, сумма денежных обязательств которых не установлена, до дальнейших официальных разъяснений.

Новые правила валютного регулирования в Беларуси — что нужно знать бизнесу
Фото: praktikum.yandex.ru

Рекомендации юриста

В связи с вышеизложенными обязанностями по регистрации валютных договоров мы рекомендуем юридическим лицам-резидентам предпринять следующие подготовительные шаги:

1. Провести инвентаризацию действующих валютных договоров. Неактуальные валютные договоры прекратить до 9 июля 2021 года. Способы прекращения неактуальных валютных договоров — уведомление в адрес контрагента об отказе от исполнения договора (при наличии такой возможности), допсоглашение о расторжении по воле сторон либо получение соответствующего информационного сообщения от контрагента.

2. В договорах, где не определена сумма денежных обязательств, но предполагаемая сумма составляет менее 4000 базовых величин (около $ 46 000), по возможности заключить дополнительное соглашение с указанием суммы денежных обязательств.

3. Определить должностное лицо компании, в функции которого будет входить регистрация валютных договоров, предоставление отчета об их исполнении.

4. Заключить договор с обслуживающим банком на оказание услуг по регистрации валютных договоров (при необходимости).

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9 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля»: изменятся правила...
 
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