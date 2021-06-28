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«Буквально слезы текут». В Северной Корее обеспокоены резким похудением Ким Чен Ына

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Associated Press отмечает, что на свежих фотографиях северокорейского лидера можно заметить, что он сильно сбросил вес.

«Буквально слезы текут». В Северной Корее обеспокоены резким похудением Ким Чен Ына

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Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако на новых снимках видно, что он похудел, и, вероятно, сбросил порядка 10-20 кг, сообщает interfax.by.

При этом СМИ КНДР выпустили статьи и сюжеты на ТВ, посвященные похудевшему лидеру: «Наши сердца заболели, когда мы увидели истощенный вид (Ким Чен Ына – Прим.). Все говорят, что у них буквально слезы текут».

Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, полагают, что внимание к здоровью лидера может быть привлечено, чтобы «усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями».

Другие аналитики из Сеула не исключают, что, возможно, Ким Чен Ын просто решил поправить свое здоровье, сев на диету, чтобы сбросить вес.

 
 
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Associated Press отмечает, что на свежих фотографиях северокорейского лидера можно заметить, что он сильно сбросил вес.
 
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