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Ангела Меркель: ЕС не ослабит давление на власти Беларуси до изменения ситуации внутри страны. Все только-только начинается

28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Канцлер Германии приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

– Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей, – напомнила Ангела Меркель, сообщает ТАСС. – То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие.

И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится.

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Канцлер Германии приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и...
 
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