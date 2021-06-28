|
Ангела Меркель: ЕС не ослабит давление на власти Беларуси до изменения ситуации внутри страны. Все только-только начинается
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Канцлер Германии приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.
– Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей, – напомнила Ангела Меркель, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ангела Меркель: ЕС не ослабит давление на власти Беларуси до изменения ситуации внутри страны. Все только-только начинается
Канцлер Германии приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)