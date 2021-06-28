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Фотофакт. «Письмо счастья» Минюста – Белорусскому ПЕН-центру
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Наглядно один из примеров, как власти осуществляют прессинг в отношении НГО Беларуси.
«Ведаю, што некаторыя арганізацыі бяруць лісты Мінюста ПЭНу за ўзор і рыхтуюцца такім чынам для наступу. Таму дзялюся чарговай прапановай, ад якой немагчыма адмовіцца.
Але ёсць і добрыя навіны: гэты ліст паступіў на электронную пошту арганізацыі, што дало нам некалькі дадатковых дзён на падрыхтоўку дакументаў. Як той казаў – дзякуй Мінюсту за наша шчаслівае дзяцінства», –
Напомним,
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Наглядно один из примеров, как власти осуществляют прессинг в отношении НГО Беларуси.
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