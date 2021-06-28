ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До +28°С и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 июня

28.06.2021 15:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

До +28°С и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 июня
Фото: Павел Мартинчик / kp.by
Кратковременные дожди и жара до +28°С ожидаются в Беларуси 29 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Из-за них объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от+13°С до +18°С, днем воздух прогреется до +22°С… +28°С.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вторник 29 июня объявлен желтый уровень опасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі за рысай беднасьці знаходзіцца 4,2% насельніцтва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by