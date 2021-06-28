Источник материала: UDF



Фото: Павел Мартинчик / kp.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +28°С и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 июня На вторник 29 июня объявлен желтый уровень опасности.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Из-за них объявлен желтый уровень опасности.Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.Столбики термометров ночью покажут от+13°С до +18°С, днем воздух прогреется до +22°С… +28°С.