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До +28°С и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 июня
Источник материала: UDF
Фото: Павел Мартинчик / kp.by
Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Из-за них объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.
Столбики термометров ночью покажут от+13°С до +18°С, днем воздух прогреется до +22°С… +28°С.
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На вторник 29 июня объявлен желтый уровень опасности.
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