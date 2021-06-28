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«Деньги уже идут к вам». Павел Глоба назвал везунчиков июля

28.06.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Деньги уже идут к вам». Павел Глоба назвал везунчиков июля
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Российский астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым в июле улыбнется удача в финансовых вопросах, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на MK.ru.

По словам эксперта, для ряда знаков июль может начаться с не слишком приятной встряски, однако те, кто сможет воспользоваться ситуацией и извлечь из нее выгоду, станут победителями. Другим же придется преодолевать трудности.

Близнецы



Близнецам повезет в финансовых делах, для них наступает удачное время для совершения крупных покупок и вкладов в образование. При этом представителям знака в июле стоит больше отдыхать и следить за здоровьем.

Дева


Для Дев в июле наступит полоса везения, которая начнется еще в конце первого месяца лета. Им стоит быть смелее, активнее и проявлять напористость во всех сферах жизни, чтобы добиться небывалого успеха. Однако звезды предупреждают, что с новыми знакомствами представителям этого знака лучше повременить.
 
Теги: Минск
 
 
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Для Дев в июле наступит полоса везения, которая начнется еще в конце первого месяца лета.
 
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