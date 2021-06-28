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«Минск-Новости»

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Близнецы

Дева

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Деньги уже идут к вам». Павел Глоба назвал везунчиков июля Для Дев в июле наступит полоса везения, которая начнется еще в конце первого месяца лета.

По словам эксперта, для ряда знаков июль может начаться с не слишком приятной встряски, однако те, кто сможет воспользоваться ситуацией и извлечь из нее выгоду, станут победителями. Другим же придется преодолевать трудности.Близнецам повезет в финансовых делах, для них наступает удачное время для совершения крупных покупок и вкладов в образование. При этом представителям знака в июле стоит больше отдыхать и следить за здоровьем.Для Дев в июле наступит полоса везения, которая начнется еще в конце первого месяца лета. Им стоит быть смелее, активнее и проявлять напористость во всех сферах жизни, чтобы добиться небывалого успеха. Однако звезды предупреждают, что с новыми знакомствами представителям этого знака лучше повременить.