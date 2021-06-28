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Фото из социальных сетей

«Это лучший режим, что был у меня когда-либо. За те дни, что мы здесь, я ни разу не притронулась к мясу. Только рыба и морепродукты, и то не каждый день. Зато пью по три литра воды в день. Сегодня я отчетливо вижу и чувствую, что отлично восстанавливаюсь. Ощущение абсолютного покоя бесценно», — призналась Брухунова.





Фото:bruhunova

«Спонсор форм, изгибов и округлостей — шоколадки! Не дай Бог похудеть», — подписала Брухунова.

Красивые женственные формы! Приятно посмотреть. Надоели эти отфотошопленные, накачанные девки с губами-сардельками. Хочется смотреть на людей как ты сам!

Ну почему со мной шоколадки такую красоту не делают?!

Вид вполне здоровой женщины.

Татьяна, в вас настолько сочетается ум, красота, харизма, чувство юмора, искренность… Я просто благодарна жизни, что есть такие люди и я могу с ними общаться! Спонсорам привет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не дай Бог похудеть»: Брухунова показала пышные бедра в купальнике «балерины» Подписчики оценили фото по достоинству.

Посты о самочувствии девушка теперь регулярно дополняет солнечными снимками, которые одних вдохновляют, а у других вызывают откровенную зависть.Стоит сказать, что Брухунова отлично умеет провоцировать свою аудиторию и смело бросает вызов хейтерам. Так, например, на днях знаменитость выложила собственный вид сзади в купальнике, напоминающем костюм балерины.Неожиданный ракурс 32-летней звезды подписчики оценили по достоинству — сейчас в комментариях масса лестных отзывов с просьбой к Татьяне… не худеть.