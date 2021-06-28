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“Однако осложнения увеличиваются, поскольку наполнители становятся одной из самых быстрорастущих косметических процедур, – говорит ведущий автор доктор Шивон Куирк из дублинской больницы Сент-Джеймс. – Это то, что нужно знать как косметическим пациентам, так и специалистам здравоохранения. Причина значительной задержки между операцией и инфекцией не ясна, но может быть связана с необычными организмами, которые могут жить на поверхности кожного наполнителя (известного как биопленка).



Pseudomonas oryzihabitans является необычной причиной заражения человека, но в последние годы она все чаще связывается с внутрибольничными и оппортунистическими инфекциями. К счастью, лечение не представляет трудностей из-за низкого уровня резистентности к обычным антибиотикам. Тем не менее, этот случай служит напоминанием о том, что важно выбрать уважаемого косметолога”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К каким последствиям может привести увеличение ягодиц Пациентке ввели внутривенно антибиотики, и ее кровяная инфекция быстро разрешилась.

Эксперты, на примере одной пациентки, рассказали об опасности проведения операций по увеличению ягодиц с применением некачественного наполнителя. Женщина, у которой ранее не было истории болезни, была замечена в отделении неотложной помощи после развития тошноты и абсцесса в месте инъекции, который был окружен 15-сантиметровым целлюлитом (кожная инфекция, которая может стать опасной для жизни). Анализы крови выявили высокий уровень лейкоцитов и С-реактивного белка, маркера воспаления, сообщил Доктори коллеги из больницы Сент-Джеймс в Дублине.Пациентке начали давать антибиотики, и на следующий день абсцесс был дренирован. Посевы крови показали, что инфекция была вызвана типом бактерий, называемых staphylococcus lugdunensis (причина широкого спектра инфекций) и pseudomonas orzihabitans – редкой причиной инфекции кожи и мягких тканей у людей. Визуализация выявила участки воспаления в подкожных тканях (самый внутренний слой кожи) обеих ягодиц. Ткань также содержала воздушные карманы, которые наводят на мысль о вышележащей инфекции опасными газообразующими организмами.Через 5 дней абсцесс снова дренировали и удаляли 500 мл некротической (мертвой) ткани и наполнителя. Пациентке ввели внутривенно антибиотики, и ее кровяная инфекция быстро разрешилась. Она была выписана после 18 дней в больнице, чтобы завершить еще 6-недельный курс антибиотикотерапии на дому. В настоящее время она здорова, и ее рана полностью зажила.Осложнения после применения инъекционных дермальных наполнителей встречаются редко, от 1 на каждые 20000 до 1 на каждые 100 пациентов, которым проводятся процедуры (в зависимости от типа используемого наполнителя).