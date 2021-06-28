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Эксперты изучили влияние плохих новостей на здоровье человека

28.06.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты изучили влияние плохих новостей на здоровье человека
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Практически большее количество новостей негативного характера, связанных, например, с убийствами, пандемией, насилием и др., в несколько раз чаще привлекают внимание пользователей, чем новости более позитивного характера. Учёные различных научно-исследовательских центров попытались найти причины такой тяги человека к плохим новостям.

Ряд изданий, зная, что различные “кровавые” сообщения могут привлечь больше читателей, стараются на первой полосе публиковать именно материалы шокирующего содержания. И это, поверьте, работает. Однако, такие публикации могут спровоцировать развитие расстройства нервной системы: повышенную тревожность, стресс, перепады настроения. Учёные из Сассекского университета в Великобритании выяснили, что новости негативного характера повышают риск стресса, одновременно при этом снижая желание помогать и сострадать другим людям, а так же мешая выполнению своих ежедневных обязанностей.

О том, что новости катастрофического содержания способны вызвать у некоторых пользователей симптомы посттравматического стресса, и даже спровоцировать развитие заболеваний других органов, рассказал Элисон Холман, профессор психологии из Калифорнийского университета в Ирвайне

Проведённые исследования, изучающие взаимосвязь между здоровьем психики и долголетием показывают, что оптимистически настроенные люди почти на 10 лет могут жить дольше пессимистически настроенных ровесников. Основным фактором в данном случае по данным учёных является снижение количества «естественных киллеров» (NK-клеток), которые отвечают за ликвидацию инфицированных и раковых клеток. Склонные к тревожным расстройствам люди почти на 22% имеют выше риск преждевременного ухода из жизни. И дело здесь совсем не в плохой генетике. Именно негативная информация способствует развитию невротизма у большинства людей из данной категории, приводящего к уменьшению жизненного пути человека.

Учёные из Мичиганского университета полагают, что тяга к негативным новостям имеет очень древние корни, ещё с тех времён, когда наших предков гораздо больше интересовало наличие (или отсутствие) рядом диких зверей, которые могли нанести вред их здоровью и жизни, чем растущие неподалёку фруктовые деревья и прогуливающиеся птицы.
 
Теги: Новости
 
 
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Тяга к негативным новостям имеет очень древние корни.
 
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