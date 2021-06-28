|
Минюст прислал «письмо счастья» Белорусскому ПЕН-центру
Источник материала: UDFНаглядно один из примеров, как власти осуществляют прессинг в отношении НГО Беларуси.
«Ведаю, што некаторыя арганізацыі бяруць лісты Мінюста ПЭНу за ўзор і рыхтуюцца такім чынам для наступу. Таму дзялюся чарговай прапановай, ад якой немагчыма адмовіцца.
Але ёсць і добрыя навіны: гэты ліст паступіў на электронную пошту арганізацыі, што дало нам некалькі дадатковых дзён на падрыхтоўку дакументаў. Як той казаў – дзякуй Мінюсту за наша шчаслівае дзяцінства», –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давление на гражданское общество Беларуси не прекращается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)