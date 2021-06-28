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Минюст прислал «письмо счастья» Белорусскому ПЕН-центру

28.06.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Наглядно один из примеров, как власти осуществляют прессинг в отношении НГО Беларуси.

Минюст прислал «письмо счастья» Белорусскому ПЕН-центру

«Ведаю, што некаторыя арганізацыі бяруць лісты Мінюста ПЭНу за ўзор і рыхтуюцца такім чынам для наступу. Таму дзялюся чарговай прапановай, ад якой немагчыма адмовіцца.

Але ёсць і добрыя навіны: гэты ліст паступіў на электронную пошту арганізацыі, што дало нам некалькі дадатковых дзён на падрыхтоўку дакументаў. Як той казаў – дзякуй Мінюсту за наша шчаслівае дзяцінства», – пишет глава организации Татьяна Недбай.
 
 
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