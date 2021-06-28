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«Понятно, что при такой кредитно-депозитной активности у ЦБ вряд ли большой выбор относительно решений по ставке», - отмечает Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка.

«Новая волна ковида, видимо, заставит Банк России немного придержать коней с ужесточением», - не исключает Сусин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция пробила «порог» Набиуллиной: Банки готовятся к повышению ставки ЦБ почти до 7% Банки ждут, что ключевая ставка центробанка поднимется с нынешних 5,5% до 6,75%.

Банки ждут, что ключевая ставка центробанка поднимется с нынешних 5,5% до 6,75% - такой уровень заложен в текущие котировки свопов, сообщает в обзоре в пятницу Райффайзенбанк.Две недели назад рынок ставил «планку» ниже - на уровне 6,25-6,5%, но ожидания сдвинулись на фоне свежей статистики по инфляции, показавшей новые рекорды цен.Согласно Росстату, с 16 по 21 июня включительно потребительские цены выросли на 0,12%, с начала месяца - на 0,4%, а в годовом выражении обновили пик с 2016 года - 6,21%.Эпицентром инфляционного «взрыва» остается рынок продовольствия, где с начала года свинина подорожала на 7%, курятина - на 15%, гречка - на 9%, картофель - на 94%, капуста - на 75%, лук - на 41%, а морковь - на 124%.Общая потребительская инфляция четвертую неделю подряд превышает уровень 6%, который, по мнению Morgan Stanley, является условным «болевым порогом» властей.Если планка 6% будет устойчиво пробита, ЦБ «даст сигнал о жесткой денежно-кредитной политике и более агрессивном повышении ставки», считает аналитик Morgan StanleyПока статистика рисует именно такой сценарий. Исходя из недельных данных к концу июня инфляция доберется до 6,4% и не опустится ниже 6% до четвертого квартала, прогнозирует аналитик РайффайзенбанкаЕсли же оценивать инфляцию по среднему росту цен месяц к месяцу за последний квартал, то она уже выше 8% в годовом выражении, отмечает он.За три последних заседания ЦБ поднял ключевую ставку на 1,25 процентного пункта, запустив самый резкий цикл с 2014 года. Но это не помогло ни остановить кредитный бум, ни затормозить отток вкладов из банковской системы.В мае банки выдали физлицам еще 470 млрд рублей новых займов и зафиксировали отток денег населения на 479 млрд рублей.С начала года граждане забрали из банков 447 млрд рублей (включая как вклады, так и текущие счета), одновременно нарастив долг на 2,154 триллиона рублей.Деньги населения убегают из системы на фоне низких ставок, которые не покрывают инфляцию. В среднем топ-10 банков предлагают 5,1% годовых, что дает минус 1,1% доходности в реальном выражении. Разрыв с субъективной инфляцией, которую видят сами россияне (14,9% на июнь), достигает почти 10 процентных пунктов.Отток вкладов и кредитный бум привели к тому, что разница между рублевыми депозитами и рублевыми депозитами населения сократилась до минимальных с марта 2015 года 3,5 трлн рублей.Обратный показатель - соотношение кредитов к депозитам (loan to deposit ratio) - достиг исторического максимума в 86,2%. Иными словами, никогда еще в современной истории страны люди не были настолько закредитованы по сравнению с размером своих сбережений.На заседании в июле центробанк может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, не исключает экономист банка ЦентрокредитДиректор по инвестициям ИК «Локо-Инвест»прогнозирует повышение на 50 базисных пунктов «с возможностью увидеть еще +25-50 б.п. до конца года». Росбанк ждет осторожного шага вверх на 25 б.п.Во второй половине года инфляцию может замедлить охлаждение потребительского спроса на фоне снижения социальных расходов бюджета и повышения ставок по кредитам, а также «открытие» Турции, куда люди «вывезут» часть расходов, считает Мурашов.Многое будет зависеть от цен на сырье в мире и перспектив урожая, говорит Полевой. Отдельный риск - это выход эпидемии из-под контроля.