ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Казахстан пообещал дать Беларуси нефть. Но согласится ли Россия?

28.06.2021 15:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Казахстан пообещал дать Беларуси нефть. Но согласится ли Россия?
Иллюстративное фото
В Казахстане прошли переговоры белорусской делегации во главе с премьером Романом Головченко с правительством этой страны.

Настолько срочные, что белорусская делегация улетела туда в субботу

Главный вопрос, который должны были решить белорусские чиновники, это поставки нефти из Казахстана в Беларусь. В официальном сообщении правительства Беларуси не говорится об объемах и сроках. А ещё и об условиях.

Ранее Казахстан настаивал, что, если согласится поставлять нефть в Беларусь, то все произведенные нефтепродукты из нее должны оставаться в стране. Никакого экспорта.

Вопрос поставок нефти на белорусский «Нафтан» стал актуальным на фоне санкций США, из-за чего даже российские компании прекратили поставки на Новополоцкий «Нафтан».

В связи с чем на днях даже разразился скандал.

«Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора «Нафтана» по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что «Транснефть» занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на «Нафтан», – сказал пресс-секретарь «Транснефти».



По его словам, «Транснефть» является транспортной компанией, которая работает по заявкам производителей нефти, таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть», которые и осуществляют поставки потребителям.

«Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы «фигурируем в графике поставок Минэнерго», по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера», – был категоричен Игорь Демин.


«В этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти», — дополнил свой ответ представитель российской компании.


«На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ «Нафтан», – резюмировал пресс-секретарь российской компании.


НПЗ «Нафтан», в прошлом перерабатывавший 5,5 млн баррелей российского сырья ежемесячно, отсутствует в экспортном графике российских нефтяников на третий квартал. На второй белорусский завод — Мозырский — поставки продолжатся и составят 2,36 млн тонн. Во втором квартале Россия поставила по 2,25 млн тонн на каждый из двух НПЗ, отмечает российский телеграм-канал экономических новостей “Банкста”.

При этом для внутреннего потребления Беларуси нужно всего около 8 млн тонн нефти в год.

В связи с новыми санкциями ЕС у властей Беларуси практически нет вариантов, как получать нефть из Казахстана. Через Клайпедский порт в Литве нельзя. Остаётся Одесский порт в Украине и Россия. Однако Украина может присоединится к санкциям ЕС, или, по крайней мере, не торопиться одобрять новый транзит нефти в Беларусь, опасаясь реакции Европы.

Россия может тоже отказать в транзите по своей трубе. Но это пока не точно.

Ещё в 2020 году Лукашенко заявил, что Россия не хочет пускать транзитом нефть в Беларусь из Казахстана.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — говорит он.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос поставок нефти на белорусский «Нафтан» стал актуальным на фоне санкций США.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Победа" — первое советское авто на продажу — отмечает 75-летие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by