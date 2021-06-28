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«Я с удивлением ознакомился с заявлениями заместителя генерального директора «Нафтана» по идеологической работе и социальному развитию Сергея Евтушика, что «Транснефть» занимается поставками нефти на заводы и, в частности, на «Нафтан», – сказал пресс-секретарь «Транснефти».

«Поэтому утверждение господина Евтушика, что мы «фигурируем в графике поставок Минэнерго», по меньшей мере свидетельствует о некомпетентности этого спикера», – был категоричен Игорь Демин.

«В этом же ключе я трактую сообщения другого заместителя генерального директора НПЗ Сергея Алтухова о планах поставок на завод в третьем квартале около 2 миллионов тонн российской нефти», — дополнил свой ответ представитель российской компании.

«На третий квартал у нас нет заявок от российских нефтяных компаний по транспортировке нефти на НПЗ «Нафтан», – резюмировал пресс-секретарь российской компании.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — говорит он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Казахстан пообещал дать Беларуси нефть. Но согласится ли Россия? Вопрос поставок нефти на белорусский «Нафтан» стал актуальным на фоне санкций США.