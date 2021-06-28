ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Меркель: ЕС не ослабит давление на власти Беларуси, пока ситуация не изменится

28.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в стране не изменится. С таким утверждением выступила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель: ЕС не ослабит давление на власти Беларуси, пока ситуация не изменится
Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

"Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей", - напомнила канцлер. 

"То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится", - утверждала Меркель.


В свою очередь премьер-министр Франции Жан Кастекс отметил, что Франция готова поддержать ужесточение санкций против Беларуси, если в этом будет необходимость.

"Если инициативы в этом направлении, которое вы упомянули, были приняты, [их авторы] могут рассчитывать на поддержку французского правительства", - сказал он, отвечая на вопрос французского депутата Жан-Мишеля Клемана, который уточнял позицию по поводу готовности к более жестким санкциям против Минска, передаёт ТАСС.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в стране не изменится. С таким утверждением выступила в понедельник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мэркель: ЭЗ не аслабіць ціск на ўлады Беларусі да зьмены сытуацыі ўнутры краіны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by