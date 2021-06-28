Источник материала: Sputnik Беларусь

Налог меньше госпошлины, но оплата станет более контролируемой. Однако закон устанавливает общие правила и не учитывает нюансы. По поводу некоторых Sputnik обратился в налоговую инспекцию и ГАИ.

Один из первых вопросов, который взволновал автомобилистов – как будет начисляться налог в переходный период.

Не платить дважды

Многие оплатили госпошлину за участие в дорожном движении в 2019-м и 2020-м годах и срок истекает в этом году. Нужно ли платить налог за 2021-й?

В пресс-центре Министерства по налогам и сборам Sputnik ответили: "пунктом 4 статьи 3077 Налогового кодекса Республики Беларусь установлено, что при наличии в течение налогового периода объекта налогообложения транспортный налог исчисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина".

Из ответа следует, что налог нужно уплатить только за те месяцы, которые не будет покрывать госпошлина.

"Упрощенка" для утилизации

Введенный налог выявил еще одну проблему: оказалось, что в силу разных причин у многих уже давно нет автомобиля, хотя он числится в базе ГАИ. Некоторые машины владельцы давно не используют и только обязательный налог побудил их расстаться с "железом".

К слову, для городских властей и коммунальщиков это, возможно, ускорит решение вопроса с автохламом – автомобилями, которые годами, в том числе зимой, не сдвигаются с места парковки.

Для тех, у кого нет ни транспорта, ни документов ввели упрощенную систему снятия авто с учета: нужно прийти в отдел регистрации и написать заявление. Если автомобиль не "светился" последние три года, его снимут без дополнительных условий.

Также упрощенка действует для тех, кто хочет сдать машину в утиль. Для перепродажи нужно проходить стандартную процедуру, а если машина не на ходу и желания ремонтировать пока нет, ее придется доставлять в отдел регистрации на эвакуаторе для сверки номеров. При этом должен быть полный набор документов:

свидетельство о регистрации

регистрационные знаки

паспорт

заявление о снятии с учета с отметкой о сверке

квитанции об оплате госпошлины и компьютерных услуг.

Если авто досталось в наследство

Как известно, автомобиль, который переходит новому владельцу по наследству, нельзя эксплуатировать полгода. Такой период установлен для тех, кто готов заявить о праве на наследуемое имущество, то есть потенциально у машины может быть несколько хозяев.

Когда же вопрос решен, новый собственник (собственники) должен переоформить авто на себя. С момента регистрации наступит и налоговое бремя. Если же человек собрался продавать автомобиль, его можно сразу переоформить на покупателя. В этом Sputnik заверили в отделе агитации и пропаганды ГАИ Минска.

Успеть до 1 июля

Не желающим в 2022-ом году платить транспортный налог за этот год нужно снять автомобиль с учета до 1 июля 2021-го. В противном случае нужно до 15 декабря внести авансовый платеж (за легковушку - одну базовую величину), а остальную сумму - до 15 ноября 2022 г. Налоговая будет учитывать данные, предоставляемые ГАИ.

Ставки устанавливаются в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за единицу транспортного средства согласно приложению 27 к НК (пункт 1 статьи 3075 НК).

Для физических лиц - владельце легковых автомобилей установлены такие:

не более 1,5 тонны – 61 рубль в год

более 1,5 тонны - 1,75 тонны - 81

более 1,75 - 2 тонны - 102

более 2 тонн - 2,25 тонны - 122

более 2,25 тонны - 2,5 тонны - 142

более 2,5 тонны - 3 тонны - 162

более 3 тонн - 223

Не придется платить налог на автомобили старше 1991 года и специально оборудованные для использования инвалидами. До 2026 года без дополнительных платежей можно ездить на электромобилях. Исключения для организаций – социальные автомобили и используемые для оказания медпомощи.

Как узнать, нужно ли платить налог на авто?

Информацию можно найти в сервисе "Личный кабинет плательщика для физических лиц" , раздел "Сведения о транспортных средствах". Там содержатся данные о транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года.

При необходимости можно обратиться в ГАИ для корректировки или снятия автомобиля с учета с целью утилизации.

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