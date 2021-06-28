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В Бангладеш в результате взрыва в жилом доме погибли 8 человек
Источник материала: СТВ
Новости Бангладеш. Восемь человек погибли, еще 50 пострадали в результате взрыва в жилом доме в столице Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятнее всего, ЧП произошло из-за утечки газа. К месту происшествия были направлены 14 пожарных подразделений, а также саперы. Сообщается, что, кроме дома, где произошел взрыв, пострадали еще семь прилегающих зданий.
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Новости Бангладеш. Восемь человек погибли, еще 50 пострадали в результате взрыва в жилом доме в столице Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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