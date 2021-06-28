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В США во время стрельбы погиб турист, который гулял с семьёй

28.06.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США вновь слышна стрельба. В Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США во время стрельбы погиб турист, который гулял с семьёй

По данным полиции, между двумя группами торговцев возник спор. Один из мужчин, участвовавших в конфликте, открыл огонь. Пуля попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса. Сотрудники полиции ищут двух человек, которые могут быть причастны к инциденту.

 
 
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Новости США. В США вновь слышна стрельба. В Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Погиб один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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