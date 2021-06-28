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Крупнейшая российская авиагрузовая группа "Волга-Днепр" стала облетать Беларусь из-за санкций

28.06.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь из-за санкций.

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину, занимающему пост ее президента) — отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24. 

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — сообщил РБК представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.

Это произошло после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером. 

«Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев,
 
 
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Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь из-за санкций.
 
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