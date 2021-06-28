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"Шахтер" попросил о переносе матчей ЧБ из-за участия в квалификации еврокубков

28.06.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

АБФФ удовлетворила ходатайство

В связи с участием в квалификации еврокубков, «Шахтер» попросил о переносе матчей 15-16 туров чемпионата Беларуси основных и дублирующих составов.

АБФФ удовлетворила ходатайство и перенесла матчи на более поздний срок.

Напомним, в 15-м туре «Шахтер» должен сыграть с «Гомелем», в 16-м – с «Минском». Изначально встречи были запланированы на 2 и 16 июля соответственно.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «горняки» сразятся с «Лудогорцем». Первая встреча пройдет 7 июля на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде. Начало в 20:00. 

Ответную игру сыграем 13 июля на нейтральном поле. Матч примет стадион «Чукарички» в Белграде. Встреча начнется в 22:30 по беларусскому времени. 

Проведение ответного матча на нейтральном стадионе обусловлено отсутствием возможности у «Лудогорца» прилететь в Беларусь из Болгарии.
 
Теги: Гомель
 
 
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