"Шахтер" попросил о переносе матчей ЧБ из-за участия в квалификации еврокубков

В связи с участием в квалификации еврокубков, «Шахтер» попросил о переносе матчей 15-16 туров чемпионата Беларуси основных и дублирующих составов.





АБФФ удовлетворила ходатайство и перенесла матчи на более поздний срок.





Напомним, в 15-м туре «Шахтер» должен сыграть с «Гомелем», в 16-м – с «Минском». Изначально встречи были запланированы на 2 и 16 июля соответственно.





В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «горняки» сразятся с «Лудогорцем». Первая встреча пройдет 7 июля на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде. Начало в 20:00.





Ответную игру сыграем 13 июля на нейтральном поле. Матч примет стадион «Чукарички» в Белграде. Встреча начнется в 22:30 по беларусскому времени.





Проведение ответного матча на нейтральном стадионе обусловлено отсутствием возможности у «Лудогорца» прилететь в Беларусь из Болгарии.