С размахом: беларуские сигареты пытались отправить в Грецию через Новороссийск

сообщает пресс-служба ФТС России. Контрабанда находилась в контейнере с 16 тоннами пиломатериалов,пресс-служба ФТС России.





Груз был оформлен для экспорта в Грецию. Сигареты марки «NZ» беларуского производства с беларускими акцизными марками спрятали внутри трехметровых обрезных досок по всей длине. Рыночная стоимость изъятых табачных изделий превысила 20 млн рублей, уточнили в пресс-службе ФТС.





Расследование выявило место изготовления тайников — это Смоленская область. Цех по «упаковке» контрабанды выявили сотрудники Смоленской таможни. Там изъяты табачные изделия, деревообрабатывающие станки, брусья, столярный клей, а также заготовки для тайников и готовый схрон с контрабандным товаром внутри.