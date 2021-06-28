Житель Светлогорского района публично оскорбил витебского милиционера

Источник материала: БелТА

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Светлогорского района публично оскорбил сотрудника милиции из Витебской области, проводится проверка, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Еще в июне прошлого года в соцсети "Одноклассники" была размещена публикация с фото сотрудника милиции из Витебской области. В адрес милиционера от пользователей посыпались оскорбительные комментарии. По факту публичного оскорбления сотрудника ОВД следователи региона возбудили уголовное дело.

Оперативники управления по Гомельской области ГУСБ МВД установили личность одного из комментаторов. Им оказался 51-летний животновод сельхозпредприятия из Светлогорского района. "Мужчина рассказал, что поддался деструктивной истерии, творящейся в тот период в социальных сетях. Он признал, что размещал оскорбительный комментарий, а также извинился перед сотрудником", - рассказали в УВД.

По факту проводится проверка, материалы направят следователям в Витебскую область для правовой оценки.

Сотрудники управления по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили: стоит быть корректными и взаимовежливыми не только на улице, но и в социальных сетях и мессенджерах. "Понятие анонимности в них сильно преувеличено", - добавили правоохранители.-0-