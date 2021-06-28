Что разрушает надежды белорусских властей на нефть из Казахстана

Источник материала: Салiдарнасць

Пресс-служба правительства сообщила, что «Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти в нашу страну». «Филин» объясняет, почему это утверждение может оказаться далеким от реальности.





Фото kapital.kz

28 июня, в день завершения визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Казахстан, пресс-служба правительства сообщила :

– Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. В ближайшее время на уровне субъектов хозяйствования двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.

Перечислим несколько препятствий, из-за которых казахстанская нефть может так и не добраться до белорусских НПЗ.

Казахстан не хочет поставлять нефть беспошлинно

Стоит напомнить, что ранее белорусские государственные СМИ уже сообщали о том, что страны «договорились о поставке нефти» – еще осенью 2019 года , по окончании визита Александра Лукашенко в Нур-Султан.

Однако это заявление оказалось явным преувеличением. Главная загвоздка в том, что белорусские власти желают получать казахстанскую нефть без экспортной пошлины – как от России. Но в Казахстане к таким теплым отношениям явно не готовы.

В марте 2020-го вице-министр торговли Кайрат Торебаев вполне четко объяснил позицию Казахстана, которая ломала всю бизнес-схему белорусской стороны, производящей из относительно дешевого сырья нефтепродукты, задорого продаваемые на экспорт.

Мы готовы продавать нефть в Беларусь с экспортной пошлиной. Кайрат Торебаев

Для контекста приведем более раннюю цитату Александра Лукашенко: «Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть и продавать на премиальном европейском рынке, украинском рынке, на любом».

Видимо, после настойчивых просьб Минска в Астане чуть подкорректировали позицию.

В ноябре 2020-го Министерство энергетики Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект соглашения с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов. Там было прописано, что в нашу страну готовы поставлять нефть беспошлинно – но только для удовлетворения внутреннего рынка. Нефтепродукты, выработанные из казахстанского сырья, запрещались к вывозу в другие страны – даже на рынок ЕАЭС.

Поскольку о начале поставок нефти из Казахстана до сих пор ничего не слышно, можно сделать вывод, что это предложение белорусские власти также посчитали невыгодным.

Чтобы поставлять нефть из Казахстана, нужно договориться с Россией

Согласно отчетности АО «КазТрансОйл», порядка 95% экспорта казахстанской нефти идет транзитом через территорию Российской Федерации по нефтепроводам «КТК» (черноморский порт Новороссийск) и Атырау-Самара, а также железнодорожным транспортом.

В том же 2019 году в Нур-Султане уверяли, что белорусским властям насчет транзита нужно договариваться с Россией, а не с ними. Лукашенко питал надежды: «Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией… Думаю, договоримся».

Даже если сейчас Минск договорится с Астаной, ему, судя по всему, придется еще найти аргументы, чтобы убедить Москву позволить транзит казахстанской нефти вместо того, чтобы продавать белорусам свое сырье.

А как же санкции?

Наконец, серьезным препятствием на пути поставок нефти из Казахстана могут стать санкции.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз ввел секторальные санкции против импорта белорусских нефтепродуктов, а российские поставщики держат паузу в сотрудничестве с «Нафтаном», попавшим под ограничения США.

И в такой ситуации власти Казахстана решатся на совместный проект с белорусами?

В любом случае говорить о реальных договоренностях между властями двух стран еще слишком рано.

Помимо перечисленных серьезных препятствий к их практической реализации, вернемся к громкому заявлению пресс-службы белорусского правительства, где уточняется: конкретные объемы и сроки поставок нефти еще только предстоит обсудить «на уровне субъектов хозяйствования».

Пока происходящее больше напоминает словесные интервенции, призванные сделать более сговорчивыми в нефтяных вопросах то ли Россию – как это было в истории с поставками из Венесуэлы – то ли Запад, то ли всех сразу.