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Одиночный пикет Нины Багинской у здания МВД в Минске
28.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Одно из лиц протеста-2020/21 была замечена в центре белорусской столицы у скульптуры «городового».
Нина Багинская держала в руках плакат: «Свабоду ўсiм палiтвязням».
Фото
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Одно из лиц протеста-2020/21 была замечена в центре белорусской столицы у скульптуры «городового».
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