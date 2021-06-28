ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Германии полиция избила журналистов в жилетах с надписью «Пресса»

28.06.2021 16:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии полиция жестоко избила журналистов. Немецкие коллеги освещали акцию протеста в Дюссельдорфе. На них были специальные жилеты с надписью «Пресса», поэтому было понятно, что люди работают, а не участвуют в митинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии полиция избила журналистов в жилетах с надписью «Пресса»

К слову, примечателен повод для протеста. Германия намерена законодательно запретить гражданам протестовать в одинаковой одежде или униформе. Закон о так называемых желтых жилетах подготовила коалиция ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. Во Франции жилеты уже два года раскачивают страну. Берлин опасается усиления такой активности в канун выборов. Пугают их, наверное, и жилеты с надписью «Пресса».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. В Германии полиция жестоко избила журналистов. Немецкие коллеги освещали акцию протеста в Дюссельдорфе. На них были специальные жилеты с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что разрушает надежды белорусских властей на нефть из Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by