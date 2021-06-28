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Крупная российская авиакомпания стала облетать Беларусь из-за санкций Евросоюза

28.06.2021 16:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Крупная российская авиакомпания стала облетать Беларусь из-за санкций Евросоюза
Самолёт группы "Волга-Днепр" / www.vedomosti.ru
Крупная российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" перестала летать через воздушное пространство Беларуси. Это следует из данных авиатрекера FlightRadar24.

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси", — сообщает РБК со ссылкой на представителя группы "Волга-Днепр", который отказался от дальнейших комментариев.


"Волга-Днепр" стала первой российской авиакомпанией, которая отказалась от полётов в белорусском "небе". Это произошло на фоне введения "четвёртого пакета" санкций против белорусских официальных лиц и бизнесменов, а также отдальных санкций против секторов белорусской экономики. Все эти органичения связаны с ситуацией, сложившейся после посадки в Минске борта Ryanair Афины — Вильнюс и задержания журналиста Романа Протасевича, который был в числе пассажиров этого рейса.

В частности, санкции были введены против госкомпании "Белаэронавигация", которая занимается обслуживанием воздушного движения через территорию Беларуси. Впрочем, другие авиакомпании России — и грузовые, и пассажирские "Аэрофлот", Nordwind Airlines и т.д. — по-прежнему выполняют полеты через Беларусь.

"Волга-Днепр" — крупнейший российский частный авиаперевозчик грузов. Компания принадлежит Алексею Исайкину. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Возможно, именно из-за европейской "прописки" компания и решила учитывать в своей работе европейские санкции в отношении белорусских властей, а также запрет управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с "Белаэронавигацией". "Волга-Днепр" стремится неукоснительно соблюдать все международные правила, прокомментировал РБК источник, близкий к группе.
 
Теги: Минск
 
 
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«Волга-Днепр» — крупнейший российский частный авиаперевозчик грузов.
 
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