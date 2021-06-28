Удаление из соцсетей постов TUT.BY за последние полтора года ни в коем случае нельзя рассматривать как некое искреннее признание редакцией своей вины в рамках инкриминируемых обвинений в экстремизме.





Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии «Политрингу» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.





По его словам, данное решение TUT.BY целесообразно рассматривать как проявление инстинкта самосохранения со стороны редакции.





«Ведь по сути формальное признание судом всех материалов редакции, которые вышли много лет тому назад, экстремистскими означает, что всех сотрудников, работающих в TUT.BY, можно привлечь к ответственности по уголовной статье об экстремизме. Я хочу напомнить, что 14 человек по делу TUT.BY сидят в тюрьме.





Причем сидят журналисты TUT.BY во главе с редактором Золотовой. И вот этими планами - объявлением TUT.BY экстремистским, а материалов издания экстремистскими - хотят, насколько я понимаю, подвести юридическую базу под возможное будущее обвинение тех людей, которые сидят за решеткой.





Потому что на сегодняшний день вообще не понятно, почему сидят журналисты, и что им вообще инкриминируют», - отметил он.





Другими словами: с помощью «такого нехитрого способа» власть пытается подвести юридическую базу под обвинения в адрес журналистов TUT.BY, добавляет Карбалевич.





В подобных условиях редакция TUT.BY пытается смикшировать такие планы и каким-то образом нейтрализовать угрозы со стороны власти, подчеркивает он.





«Возможно решение об удалении постов TUT.BY – это какой-то компромисс, ведь суд по TUT.BY, который должен был состояться на прошлой неделе, отложили. Поэтому не исключаю, что это какой-то компромисс между редакцией и следствием.





Однозначно тут сложно сказать, но, во всяком случае, это никак ни является искренним признанием редакции своей вины», - подытожил он.





Напомним, что накануне вечером стало известно о том, что редакция Tut.by приняла решение удалить из соцсетей посты за последние полтора года из-за иска о признании этих материалов экстремистскими.