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TUT.by подал иск к Администрации Парка высоких технологий из-за лишения статуса резидента

28.06.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суть иска (его будет рассматривать Экономический суд Минска): проверка законности ненормативных актов, действий (бездействий) госорганов и должностных лиц.

Напомним, у ООО «Тут бай медиа» отобрали статус резидента ПВТ параллельно с возбуждением против должностных лиц портала уголовного дела по обвинению в «налоговых махинациях».

Ситуацию вокруг TUT.by в ДФР КГК комментировали так: «Для резидентов [ПВТ] важно, чтобы они оказывали услуги с использованием ПО собственной разработки. В данном случае «Тут бай медиа» использовало стороннее специализированное ПО, получало выручку за счет этой деятельности, что является недопустимым для резидентов. В результате общество уклонилось от уплаты налогов, сумма ущерба исчисляется миллионами долларов».

TUT.by же указывал среди прочего на то, что за время работы компании в ПВТ она регулярно отчитывалась перед Администрацией Парка, успешно проходила проверки и аудиты, которые не выявляли никаких нарушений, и претензий к проекту не возникало, пишет kyky_org.
 
Теги: Минск
 
 
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Суть иска (его будет рассматривать Экономический суд Минска): проверка законности ненормативных актов, действий (бездействий) госорганов и должностных лиц.
 
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