Более 1200 фур скопилось на границе с Литвой, Латвией и Польшей

Выезда из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают более 1260 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.





Рекордное количество фур ожидает выезда в Литву. В пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» стоит по 250 фур, в «Привалке» — 260, в «Котловке» — 110, в «Видзах» — еще 50.

В «Брузгах» на границе с Польшей застряли 110 грузовиков, в «Козловичах» — более 80, в «Берестовице» — 50.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» стоят 90 машин, еще 10 — в «Урбанах».