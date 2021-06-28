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Более 1200 фур скопилось на границе с Литвой, Латвией и Польшей

28.06.2021 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выезда из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают более 1260 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

Более 1200 фур скопилось на границе с Литвой, Латвией и Польшей

Рекордное количество фур ожидает выезда в Литву. В пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» стоит по 250 фур, в «Привалке» — 260, в «Котловке» — 110, в «Видзах» — еще 50.

В «Брузгах» на границе с Польшей застряли 110 грузовиков, в «Козловичах» — более 80, в «Берестовице» — 50.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» стоят 90 машин, еще 10 — в «Урбанах».

 
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Выезда из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают более 1260 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
 
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