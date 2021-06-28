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Упавший с МАЗа груз повредил два автомобиля на Ванеева

28.06.2021 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На минской площади Ванеева с двигавшегося МАЗа упал груз, повреждены две легковушки, движение на участке дороги затруднено, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Упавший с МАЗа груз повредил два автомобиля на Ванеева

Грузовик двигался по Партизанскому проспекту и в момент проезда площади Ванеева с него упал груз.

 
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На минской площади Ванеева с двигавшегося МАЗа упал груз, повреждены две легковушки, движение на участке дороги затруднено, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
 
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