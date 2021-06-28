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Премьер-министр Швеции подал в отставку
Источник материала: ОНТ
О своей отставке сегодня объявил премьер-министр Швеции. Стефан Левен решил в условиях пандемии не назначать досрочные выборы и попросил главу парламента сформировать новое правительство.
Несколько дней назад впервые в истории королевства парламент вынес премьеру вотум недоверия. Его инициировала националистическая партия «Шведские демократы» в связи с отказом правительства от изменений рынка аренды. Стефан Левен возглавлял шведский кабмин с 14-го года.
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О своей отставке сегодня объявил премьер-министр Швеции. Стефан Левен решил в условиях пандемии не назначать досрочные выборы и попросил главу парламента...
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