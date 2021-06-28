ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что нужно для того, чтобы обмануть минимум 50 человек и заработать на этом обмане 2,5 миллиона рублей? Хитрость? Наглость? Циничный расчёт!

28.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что нужно для того, чтобы обмануть минимум 50 человек и заработать на этом обмане 2,5 миллиона рублей? Хитрость? Наглость? Циничный расчёт!

Могилёвский ОБЭП вскрыл масштабную строительную аферу. Но кто в ней главное действующее лицо?

Эта история началась с предприимчивых отца и сына, которые 3 года назад пообещали реконструировать бывшее общежитие и сделать из него современный многоквартирный дом. Людям взамен на деньги обещали метры. Стройка должна была закончиться в 2019-м. Но дом превратился в долгострой. Закончилось, собственно, и терпение у 56 дольщиков. <

Заимев деньги в собственное распоряжение, часть из них, безусловно, вложили в стройку. Однако дальше часть указанных денежных средств перечислены на свои личные карт-счета, потом их обналичивали, путём снятия в различных банковских учреждениях Могилёва и Минска и использовали их по своему назначению, кроме этого аналогичные ситуации имеются и с иными домами как в Могилёве по ул.Лазаренко, к реконструкции которого вообще не приступали, так и в Бобруйске.               

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилёвский ОБЭП вскрыл масштабную строительную аферу. Но кто в ней главное действующее лицо? Эта история началась с предприимчивых отца и сына, которые 3 года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волошин: Протасевич не имеет никакого отношения к tut.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by