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Что нужно для того, чтобы обмануть минимум 50 человек и заработать на этом обмане 2,5 миллиона рублей? Хитрость? Наглость? Циничный расчёт!
Источник материала: ОНТ
Могилёвский ОБЭП вскрыл масштабную строительную аферу. Но кто в ней главное действующее лицо?
Эта история началась с предприимчивых отца и сына, которые 3 года назад пообещали реконструировать бывшее общежитие и сделать из него современный многоквартирный дом. Людям взамен на деньги обещали метры. Стройка должна была закончиться в 2019-м. Но дом превратился в долгострой. Закончилось, собственно, и терпение у 56 дольщиков. <
Заимев деньги в собственное распоряжение, часть из них, безусловно, вложили в стройку. Однако дальше часть указанных денежных средств перечислены на свои личные карт-счета, потом их обналичивали, путём снятия в различных банковских учреждениях Могилёва и Минска и использовали их по своему назначению, кроме этого аналогичные ситуации имеются и с иными домами как в Могилёве по ул.Лазаренко, к реконструкции которого вообще не приступали, так и в Бобруйске.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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Что нужно для того, чтобы обмануть минимум 50 человек и заработать на этом обмане 2,5 миллиона рублей? Хитрость? Наглость? Циничный расчёт!
Могилёвский ОБЭП вскрыл масштабную строительную аферу. Но кто в ней главное действующее лицо? Эта история началась с предприимчивых отца и сына, которые 3 года...
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